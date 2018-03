Palmeiras curte folga em Teresina Após vencerem o Bahia por 4 a 0 na estréia da Copa dos Campeões, os jogadores do Palmeiras tiveram seu primeiro dia de folga em Teresina. Liberados pelo treinador Vanderlei Luxembrugo para saírem do hotel, alguns, como o volante Magrão e o meia Fabiano Eller, foram conhecer os pontos turísticos da capital do Piauí. Trajados com o uniforme de treino do clube, provocaram tumulto assim que chegaram à Feira do Troca Troca, um dos mais movimentados pontos comerciais da cidade há 30 anos, onde se encontram desde televisões com 20 anos de uso, por R$ 50, até geladeiras de última geração. ?Acho que vou trocar o meu relógio por uma bicicleta?, brincou Fabiano, indicando uma bicicleta de carga que fez crescer os olhos de Careca, um dos mais antigos vendedores do local. ?Se o negócio realmente sair acho que vou faturar uns R$ 200 pelo menos?, sonhava o comerciante. O negócio não foi fechado, mas os dois jogadores se divertiram andando na bicicleta. Magrão, que iniciou a visita à feira procurando um macaco para seu carro, encontrou problemas para distinguir os produtos, tamanha a variedade oferecida. ?O que é que eu faço com isso??, perguntou o volante, enquanto segurava com uma mão um marrete de borracha utilizado para consertar pneus e distribuía autógrafos com a outra. O roteiro também incluiu a Coroa do Rio Parnaíba. Uma pequena embarcação levou os dois jogadores ao centro da Coroa, onde relembraram, durante uma descompromissada brincadeira no campo de areia, os primeiros chutes que deram na vida. ?Jogava na favela Heliópolis em um campo igual a este, de terra, onde as traves eram naturais, formadas por árvores. Minha mãe reclamava muito porque a bola sempre caía na Anchieta e os meninos se arriscavam atravessando a estrada para buscá-la?, lembrou Magrão. Fabiano olhava para o outro lado do Rio Parnaíba, onde se avista a cidade maranhense de Timon. Entre uma água de côco e outra, recordou da infância em Linhares, cidade capixaba onde nasceu e viveu até transferir-se para o Vasco. ?Lembro das minhas peladas, com 10 anos. Jogava com os adultos e era comum as partidas terminarem em confusão.? O meia Lopes e o lateral Diego também saíram do hotel. Mas, ao contrário de Magrão e Fabiano, foram apresentados a mestres do cancioneiro popular do Piauí na Praça da Liberdade. ?Lopes ?dominou? com aquela de tigrão do funk?, entregou Diego. Os jogadores que não enfrentaram o Bahia realizaram um treinamento leve. Neste sábado, o Palmeiras faz um amistoso às 17 horas no Albertão para entregar as faixas de campeão piauiense ao River. Luxemburgo deverá escalar pela primeira vez o lateral-direito Leonardo, contratado por empréstimo de seis meses. O goleiro Marcos, campeão mundial pela seleção brasileira, vai chegar a Teresina na segunda-feira e deve enfrentar o Vasco dois dias depois pela Copa dos Campeões.