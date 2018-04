Palmeiras dá aumento a Souza, mas não renova contrato

Souza recebia cerca de R$ 40 mil mensais e havia pedido pouco mais de R$ 200 mil para renovar o contrato. O Palmeiras recusou os valores, mas fez um reajuste no qual ele passa a receber salário de cerca de R$ 100 mil.

Com o acerto, o volante tem de comunicar o Palmeiras antes de assinar contrato com qualquer outro clube e se a diretoria palmeirense resolver que vale a pena cobrir a oferta do concorrente poderá fazer. Mas a tendência é que Souza vá mesmo embora no final da temporada.

Recentemente, o jogador chegou a reclamar da falta de valorização no clube. "Quem não valoriza acaba perdendo. Tive minha valorização no Náutico", lembrou Souza, que voltou ao Palmeiras nesta temporada, depois do sucesso que teve durante o empréstimo ao time pernambucano.