Palmeiras dá férias para mais três A diretoria do Palmeiras ampliou nesta terça-feira a já longa lista de jogadores colocados em férias antes do final da temporada. O técnico Estevam Soares confirmou no final da manhã que o lateral Lúcio e o meio-campista Elson, além do goleiro reserva Deola, foram dispensados e só voltam ao clube no início do ano que vem. Estevam explicou que Lúcio e Elson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não seriam mesmo aproveitados para a partida de domingo contra o Fluminense, no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Deola não vinha sendo nem relacionado para os jogos. Além dos dois, a diretoria já havia dispensado para férias, entre outros jogadores, os goleiros Sérgio e Marcos, os zagueiros Leonardo e Glauber, o lateral Baiano e os volantes Alceu, Corrêa e Adãozinho. MAGRÃO - O treinador admitiu que dificilmente poderá contar com o volante Magrão para a temporada 2005. Estevam confirmou que estão ?bastante avançadas? as negociações do jogador com o futebol europeu. Magrão negocia com o F.C. Moscou e com o Werder Bremen, da Alemanha e deve mesmo acertar com um dos dois. ?Ele já manifestou o desejo de jogar na Europa e se a transferência for mesmo confirmada, será uma grande perda para o Palmeiras?, disse Estevam. Magrão, inclusive, nem deve ser escalado para o jogo de domingo.