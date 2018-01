Palmeiras dá folga, mas traça planos para o Brasileirão Um dia após o fracasso do Palmeiras no Campeonato Paulista, segunda eliminação consecutiva do clube no intervalo de uma semana - já havia caído na segunda fase na Copa do Brasil -, o jogadores ganharam alguns dias de folga antes do clube começar a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe do Palestra Itália estréia no Nacional no dia 13 de maio, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro. A comissão técnica e os atletas palmeirenses só voltam a trabalhar na Academia de Futebol na próxima quarta-feira. Já o meia Valdivia, liberado para disputar um amistoso da seleção chilena com a Argentina na cidade de Mendoza, só irá se reapresentar no dia seguinte dos colegas. Entre os dias 18 e 27, os jogadores passarão por um período de trabalho intenso. Após o treino pela manhã no CT da Barra Funda, todo o grupo irá almoçar junto num hotel e depois voltará a treinar na parte da tarde. Os atletas só voltam para casa para dormir e terão folga apenas no domingo (dia 22). Dois jogos-treino irão acontecer nos dias 28 de abril e 5 de maio, mas os adversários ainda não foram definidos. Por fim, o Palmeiras viaja para um período de intertemporada uma semana antes da estréia no Brasileirão. A equipe alviverde viajará para Águas de Lindóia ou Jarinu - cidades no interior do Estado de São Paulo -, para realizar o trabalho final antes de pegar o Flamengo, no Maracanã. Referente a contratações e dispensas, a diretoria palmeirense irá se reunir com os membros da comissão técnica para definir o grupo para a disputa do Nacional. Existe a possibilidade do meia Michael ser negociado para sanar algumas dívidas. O jogador, que tem contrato até 2009, já foi sondado pelo Monaco, da Primeira Divisão do Campeonato Francês. "Temos uma reunião para tratar sobre alguns nomes. Temos que trazer de cinco a seis jogadores para acrescentar o grupo, que se tornou forte mesmo com a baixa média de idade", comentou o treinador Caio Júnior, que pediu prioridade no ataque e na lateral-direita. "Estamos estudando nomes de maior apelo ao torcedor, que experiência e bagagem. Podemos ter até um colaborador no caso de tentar trazer um nome de impacto e extrapolar os limites dos recursos em função dessa necessidade", comentou o gerente de Futebol, Toninho Cecílio.