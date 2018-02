Palmeiras dá primeiro ponto ao Grêmio Barueri no Paulista Apático, apesar do apoio da torcida, o Palmeiras não passou de um empate por 1 a 1 com o Grêmio Barueri, neste domingo, em pleno Palestra Itália, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time da Grande São Paulo conquistou o seu primeiro ponto na Série A-1 de um Paulistão, mas ainda segue na zona do rebaixamento. Já o Palmeiras chegou a dez pontos ao lado de São Paulo e Noroeste. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Anderson Marques bateu falta da entrada da área, a bola passou ao lado da barreira e entrou no canto do goleiro Marcos. Barueri 1 a 0, assustando a torcida. Em desvantagem, o Palmeiras foi para cima e, depois de muita pressão, chegou ao empate aos 19, quando Paulo Baier cruzou para o meio da área. Ricardo Villa tentou cortar e acertou a trave. Na volta, Cristiano se jogou na bola para marcar o seu primeiro gol com a camisa palmeirense. Depois do empate, o Palmeiras diminuiu o ritmo, se fechou no meio-de-campo e ficou esperando o Barueri, que por sua vez, também não se aventurou muito no ataque no primeiro tempo. Na etapa final, o Palmeiras decidiu tomar a iniciativa do jogo, principalmente com Valdivia, praticamente o único responsável no time pelos chutes ao gol. Na próxima quarta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No mesmo dia, o Barueri visita o Rio Claro, no Estádio Augusto Filho. Ficha técnica: Palmeiras 1 x 1 Grêmio Barueri Palmeiras - Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Paulo Baier (William), Wendel, Marcelo Costa, Valdívia, Edmundo (Caio) e Michael; Cristiano (Osmar). Técnico: Caio Júnior. Grêmio Barueri - Oliveira; Edylton, Anderson Marques (Fábio Luiz), Ricardo Vila e Bosco; Júlio, Nenê Miranda, Kanu (Marcos Dias) e Ivan; Marciano (Zeziel) e Pedrão. Técnico: Sérgio Soares. Gols - Anderson Marques, aos 3, e Cristiano, aos 20 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Cartões amarelos - William, Pierre, Edmílson, Bosco, Fábio Luiz, Oliveira e Ricardo Vila. Renda - R$ 249.960,00. Público - 15.952 pagantes. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo.