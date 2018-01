Palmeiras dá troco, mas cai nos pênaltis diante do Ipatinga Como nos velhos tempos, a torcida transformou o Palestra Itália num caldeirão. Como há muito não se via, o time jogou uma decisão em seu estádio com espírito guerreiro. A combinação parecia perfeita, mas foi pura ilusão. O Palmeiras conseguiu devolver a derrota por 2 a 0 sofrida diante do Ipatinga no jogo de ida, mas perdeu a vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil na decisão por pênaltis: 4 a 3. O mais doloroso é que Edmundo, o xodó da torcida, teve a chance de encerrar a série e garantir a classificação, mas, assim como Martinez e Amaral, desperdiçou seu pênalti. O Ipatinga errou menos - com Diego Silva e Márcio Alemão - e avançou para enfrentar o Sport. Ainda assim, o Palmeiras deixou o gramado sob aplausos. O time paulista apostou na ousadia para ganhar o apoio dos 22 mil pagantes que foram ao estádio nesta véspera de feriado. O primeiro tempo foi quase todo uma blitz palmeirense no campo de defesa do Ipatinga. Tudo o que Caio Júnior e a torcida queriam era um gol logo de início. E ele veio aos 12 minutos, quando Michael passou por dois zagueiros, invadiu a área e tocou com classe no canto direito de Rodrigo Posso. Nervoso, o Ipatinga não conseguia sair para o jogo e apelava para as faltas. Aos 32, Martinez aproveitou uma delas, a um passo da área, para encher o pé e marcar o segundo gol palestrino. Só então os mineiros resolveram se soltar, mas não obrigaram Diego Cavalieri a fazer uma defesa sequer. Faltava mais um gol. E a situação ficou ainda mais propícia quando o zagueiro Matheus deu um carrinho lateral em Michael no meio-de-campo e foi expulso aos 17 do segundo tempo. No entanto, o Palmeiras não soube tirar proveito da vantagem numérica nos 30 minutos finais, mesmo com Edmundo, que começou o jogo no banco de reservas, em campo. O castigo veio nos pênaltis. PALMEIRAS 2 (3) x 0 (4) IPATINGA Palmeiras - Diego Cavalieri; Amaral, David, Dininho e Leandro (Walmir); Pierre, Martinez, Valdivia e Michael; William (Edmundo) e Osmar (Florentín). Técnico: Caio Júnior. Ipatinga - Rodrigo Posso; Mariano, Márcio Alemão, Matheus e Beto (Léo Oliveira); Henrique, Augusto Recife, Luciano Sorriso e Charles; Walter Minhoca (Adeílson) e Diego Silva. Técnico: Flávio Lopes. Gols - Michael, aos 12, e Martinez, aos 32 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Luís Antônio Silva Santos (RJ). Cartões amarelos - Rodrigo Posso, Pierre, Leandro, Valdivia, Martinez, Márcio Alemão, Augusto Recife e Florentín. Cartão vermelho - Matheus. Renda - R$ 226.650,00. Público - 22.086 pagantes. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP).