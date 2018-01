Palmeiras dá vexame duplo e perde para o Cerro no Parque No jogo mais tumultuado da Copa Libertadores da América, o já classificado Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Cerro Porteño no Parque Antártica na noite desta quinta-feira e terminou a primeira fase no segundo lugar do Grupo 7, com nove pontos. O líder da chave foi o Atlético Nacional, que foi à Argentina e surpreendeu o Rosario Central, ganhando por 2 a 1 e ficando com 10 pontos. Mais vergonhosa que a derrota, que tirou do Palmeiras uma invencibilidade de 25 partidas pela Libertadores em seu estádio contra times estrangeiros - foi a batalha campal que os dois times protagonizaram após o final do primeiro tempo e na volta para o segundo. O único dos 22 jogadores que não brigou, quem diria, foi o atacante Edmundo, que acabou sendo substituído logo depois por Emerson Leão. O primeiro erro do técnico palmeirense, porém, veio antes mesmo do início do jogo. Ele resolveu dar nova chance ao meia Ricardinho. Para isso, tirou do time o lateral-direito Amaral e escalou Paulo Baier no setor. O resultado da alteração foi o excesso de cadência no meio-de-campo. Em ritmo lento, a equipe não conseguia criar chances e foi dominada pelos paraguaios no primeiro tempo. O meia Salcedo assustou em duas ocasiões. A monotonia só foi quebrada com a discussão generalizada dos dois times na saída para o intervalo. O atacante Washington e o zagueiro Báez, que se provocaram o tempo todo, resolveram trocar tapas e quase todos os jogadores se envolveram na confusão. A exceção, para surpresa de muitos, foi Edmundo, que seguiu direto para o vestiário. Na volta para o segundo tempo, o árbitro boliviano René Ortubé expulsou Douglas e Báez. O zagueiro palmeirense foi empurrado pelo paraguaio, tentou revidar com um soco e iniciou uma verdadeira batalha campal. Mais uma vez, Edmundo foi um dos poucos que ficou inerte assistindo ao vexame. Os jogadores dos dois times chegaram a sair de campo, ameaçando continuar a briga no vestiário. Mas, aos poucos, os ânimos foram controlados e eles voltaram para o gramado. Ortubé não expulsou ninguém. Antes do início da etapa final, retardado em 10 minutos, Leão resolveu recompor a zaga trocando Edmundo, ironicamente o único brasileiro que não se envolveu na confusão, pelo volante Alceu. Resignado, o atacante deixou o campo com semblante fechado e foi direto para o vestiário, sem passar pelo banco de reservas. A bicicleta de Ricardinho na trave logo aos quatro minutos deu a falsa impressão que o Palmeiras voltaria diferente para o segundo tempo. Mas, seis minutos depois, Salcedo dominou, ajeitou a bola, acertou uma bomba no ângulo e abriu o placar para o Cerro, evidenciando a sonolência dos brasileiros. Mais seis minutos e Ávalos, de cabeça, marcou o segundo, aumentando o desespero dos quase 11 mil pagantes que foram ao Parque Antártica. Leão ainda trocou Ricardinho por Enílton, mas o Palmeiras só diminuiu aos 37, com Marcinho, após receber belo passe de Marcinho Guerreiro. A esperança durou apenas dois minutos: Ávalos empurrou Alceu na área e tocou por cima de Sérgio. O árbitro, complacente, validou o gol. Aos 42, o árbitro marcou pênalti sobre Enílton. Marcinho bateu, Barreto espalmou e o atacante marcou de cabeça no rebote. Ainda assim, muito pouco para um time que, apesar de se considerar "nota 5", sonha em calar a boca dos críticos.