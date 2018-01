Palmeiras: Daniel fará teste definitivo Uma consulta com o doutor Gilberto Camanho, na próxima semana, vai determinar se o zagueiro Daniel está apto a voltar aos treinamentos com bola. O jogador sofreu uma torção no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma partida contra o Marília pelo quadrangular final da Série B e está há dois meses inativo. Uma avaliação preliminar realizada há quinze dias por Camanho, um dos maiores especialistas em joelho do país, mostrou que Daniel está praticamente recuperado. Mas o departamento médico do Palmeiras não quer correr ricos. "Fisicamente está bem, já treina há algum tempo. Mas o teste definitivo só poderá ser realizado no campo. Como a lesão foi parcial, evitamos levar o atleta para a mesa de cirurgia. Mas, se as dores retornarem, não teremos outra alternativa", explica Vinícius Martins, um dos médicos do Palmeiras. Os jogadores retornam sábado das férias e viajam no final da próxima semana para Águas de Lindóia, onde farão a pré-temporada. Até o momento, apenas o zagueiro Nen, que estava no Gama, foi anunciado como reforço. A negociação para a renovação de contrato do lateral Lúcio, segundo o empresário Oliveira Junior, dono de seu passe, está encerrada.