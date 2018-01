Palmeiras de olho em Mário Sérgio A maior preocupação do Palmeiras para decidir uma vaga às semifinais do Campeonato Paulista, amanhã, às 21h, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, não estará dentro de campo. Segundo Magrão, Claudecir e o técnico Jair Picerni, que com Adãozinho tiveram passagens marcantes pelo clube do ABC e hoje estão no Parque Antártica, a força do adversário está no conhecimento tático do treinador Mário Sérgio. Claudecir, por exemplo, não tem dúvidas de que sofrerá, junto com Magrão, marcação especial na partida. Magrão justifica seu temor, lembrando que Mário Sérgio mudou radicalmente a cara do São Caetano em relação aos últimos anos. Leia mais no Jornal da Tarde