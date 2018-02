Palmeiras decepciona e perde vaga para a Copa Libertadores

Era para ser um dia de festa no Palestra Itália, mas o Palmeiras voltou a decepcionar dentro de seu estádio e foi derrotado neste domingo pelo Atlético Mineiro por 3 a 1, resultado que deixou a equipe em sétimo lugar no Brasileirão e fora da Copa Libertadores 2008 - a vaga ficou com o Cruzeiro. Veja também: Calendário e resutados Classificação Caio Júnior não sabe se permanece no comando do Palmeiras O resultado no Palestra Itália refletiu a campanha irregular da equipe ao longo do Nacional. A derrota deste domingo foi a sexta do time em 19 jogos como mandante. Ao Atlético-MG, que chegou a estar ameaçado pelo rebaixamento, coube festejar a classificação à Copa Sul-Americana. Apoiado pelos torcedores que lotaram o Palestra Itália (23.534 pagantes), o Palmeiras tomou as iniciativas da partida. O primeiro lance de perigo aconteceu logo aos 8 minutos. Após cruzamento do lateral Leandro, o atacante Rodrigão, livre na pequena área, cabeceou por cima do gol de Juninho. Com um esquema mais ofensivo, apenas dois volantes em campo (Makelele e Wendel), o Palmeiras também deu espaços para o Atlético-MG. Por duas vezes, o time mineiro reclamou de pênalti. No primeiro lance, Gérson caiu na área após tentar driblar Diego Cavalieri. No outro, Marinho foi ao chão após disputar bola com o zagueiro David. O árbitro Gutemberg de Paula Fonseca, do Rio de Janeiro, não marcou pênalti, o que deixou o técnico Leão indignado. No intervalo, ele deixou o gramado do Palestra Itália aos berros: "Ridículo, para não falar algo mais pesado. Foi ridícula [a atuação da arbitragem]". Ridícula, mesmo, foi a finalização de Deyvid Sacconi. Aos 18 minutos, o goleiro Juninho fez lambança ao soltor a bola nos pés de Edmundo, que inverteu a jogada para Rodrigão. O atacante cruzou rasteiro, na boca do gol. Deyvid deu um carrinho, mas passou sobre a bola. A torcida não acreditou. Palmeiras 1 Diego Cavalieri; Paulo Sérgio (Martinez), Gustavo, David e Leandro (Valmir); Makelele, Wendel, Edmundo e Deyvid Sacconi; Luiz Henrique (Caio) e Rodrigão Técnico: Caio Júnior Atlético Mineiro 3 Juninho; Coelho (Serginho), Leandro Almeida, Marcos e Thiago Feltri; Xaves, Gérson , Danilinho (Eduardo) e Renan; Eder Luis e Marinho Técnico: Emerson Leão Gols: Eder Luis, aos 33, e Edmundo, aos 35 minutos do primeiro tempo; Marinho, aos 16, e Eduardo, aos 33 minutos do segundo tempo Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ) Renda: R$ 444.265,00 Público: 23.534 pagantes Estádio: Palestra Itália Depois desse lance, o ritmo do Palmeiras caiu. Quem gostou foi o Atlético-MG, que marcou o primeiro gol aos 33 minutos. Renan deixou Eder Luis na cara de Cavalieri. Ele só teve o trabalho de chutar no canto do goleiro. O gol assustou a torcida e deixou o Palestra Itália calado. O susto, no entanto, durou apenas um minuto. Em rápida saída de bola, o atacante Rodrigão foi derrubado na área por Marcos. Pênalti para o Palmeiras. Edmundo foi para a cobrança e guardou a bola no canto direito de Juninho. Foi o gol 99 do atacante com a camisa verde - ele ainda não renovou para a próxima temporada. Na segunda etapa, o técnico Caio Júnior tentou dar qualidade nas finalizações e colocou Caio no time. Porém, foi Rodrigão que perdeu uma ótima chance aos 9 minutos. Após cabecear, a bola do atacante foi defendida por Juninho, bateu trave e voltou. No rebote, Rodrigão tocou de calcanhar e Juninho novamente defendeu. Mas os torcedores que achavam que o Palmeiras faria o segundo gol se enganaram. Após tabelinha com Danilinho, Gérson ficou na cara do gol. Ele chutou, mas Cavalieri pegou. No rebote, a bola caiu nos pés de Marinho, que só empurrou para as redes, marcando para o Galo aos 16 minutos. Com a desvantagem no placar, o Palmeiras se desesperou e esqueceu completamente da marcação. O Atlético-MG teve várias chances de ampliar, mas só chegou ao terceiro gol aos 33 minutos. Eduardo subiu mais alto do que os zagueiros do Palmeiras e balançou a rede de Cavalieri. O Cruzeiro, que venceu o América de Natal, agradeceu o tropeço do Palmeiras e ficou com a quarta e última vaga para a Copa Libertadores. Agora, resta a diretoria palmeirense tocar o planejamento para 2008 sem a competição sul-americana, que era dada como certa. Com isso, complica a situação do técnico Caio Júnior.