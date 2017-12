Palmeiras decepciona ?torcedor-símbolo? "Mais vale 1 ´toma´ que 2 ´te darei´". O torcedor símbolo do Palmeiras, o adolescente baiano Victor Quilici, de 12 anos aprendeu na prática nesta sexta-feira a lição amarga do velho ditado. Depois de ter prometido levar o garoto para assistir à última partida do Verdão da Serie B neste sábado no Parque Antártica, a direção do clube recuou, avisando ao pai do pequeno torcedor, o empresário Rogério Quilici que não iria mais cumprir a promessa. "O garoto caiu em lágrimas novamente por causa do Palmeiras" lamentou Rogério revoltado com a falta de sensibilidade da direção do clube paulista. "Fazer isso com uma criança que ama o Palmeiras e contava os dias da partida é um absurdo", disse. Pior de tudo é que antes mesmo do Palmeiras prometer pagar passagens e hospedagem para Victor e Rogério assistirem à comemoração da volta para a Primeira Divisão, o empresário já tinha planejado por conta própria viajar até São Paulo. "Não teria dificuldade para comprar as passagens e tenho parentes na capital paulista, mas como houve a promessa é claro que preferi que fossemos a convite do Palmeiras", declarou, lembrando que agora é impossível concretizar o sonho de Victor, pois não existe mais ingresso para o jogo. Victor comoveu o Brasil quando na partida em que o Palmeiras foi rebaixado ano passado diante do Vitória no Estádio Manoel Barradas, apareceu chorando copiosamente nas imagens das emissoras de televisão. Após o episódio ele foi consolado pelos jogadores e a direção do Palmeiras. Ganhou camisas autografadas pelos jogadores, bolas, bonés, chaveiros e outros brindes do clube. O presidente Mustafá Cotursi convidou Victor e Rogério para assistirem à final da Copa São Paulo de Juniores disputada pelo Palmeiras no inicio do ano. Recentemente diante da iminência do retorno do Palmeiras à 1ª Divisão, o presidente mandou mais brindes para o garoto e o convite para ele comemorar o título de campeão da Serie B neste sábado. Na tarde desta sexta depois de ter ligado "mais de 500 vezes" para a sede do Palmeiras tentando confirmar o envio das passagens, Rogério soube que o compromisso não seria cumprido e remeteu mensagem via e-mail para um funcionário do clube conhecido como Émerson expressando sua tristeza pelo ocorrido. Entre outras coisas diz que o seu coração de pai "partiu-se por ver meu filho naquele estado" (chorando). "Que decepção!", conclui.