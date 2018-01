Palmeiras decide futuro esta noite O 6 de janeiro de 2003 certamente ficará na história do Palmeiras como um dia "turbulento". O clima nunca foi tão tenso como agora, na eleição do presidente para 2003 e 2004: o favorito Mustafá Contursi Mazjoub, 62 anos, há 10 no poder, ou o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, 60, que, inconformado com o "continuísmo" do rival e o "retrocesso na administração", decidiu ser candidato. Leia mais no Estadão