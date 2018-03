Palmeiras decide manter Picerni Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, envolvendo o presidente Mustafá Contursi e seus dois diretores de futebol do Palmeiras, Mário Gianini e Fernando Gonçalves, definiu a permanência do técnico Jair Picerni no clube. A falta de opções para assumir o cargo no momento contribuiu para a decisão. Mustafá sonha com Muricy Ramalho, que está no Internacional, ou Benazzi, do Figueirense, mas manteve a política de não procurar profissionais que estejam empregados. Se o Palmeiras não vencer o São Raimundo sábado, no Palestra Itália, a decisão será revista e Picerni deverá ser demitido. Fernando Gonçalves não quis entrar em detalhes sobre a reunião. Limitou-se a dizer que foram tratados apenas assuntos ligados à organização interna. Mas o treinador sabe que não está prestigiado. O próprio dirigente admitiu que algumas coisas têm de mudar rapidamente para evitar que o time não se classifique para a fase final da Série B. Nesta segunda-feira, Picerni não compareceu ao treinamento. Simplesmente, mandou seu auxiliar-técnico Fred Smânia comunicar ao grupo que estaria em Porto Alegre para receber um prêmio concedido por uma empresa de comunicação. Perguntados sobre a ausência do técnico, os jogadores demonstraram constrangimento. "Acho que ele foi resolver problemas particulares", esquivou-se Thiago Gentil. "Ele tem todo o direito de receber o seu prêmio. Não veio hoje, mas temos a semana inteira para trabalhar para o jogo contra o São Raimundo. Não vai adiantar mandá-lo embora, porque não é o único responsável pela situação ruim que estamos vivendo. Se fosse assim, seria melhor trocar o time inteiro." O volante Correa, que vai substituir o contundido Magrão, assegura que o grupo está fechado com Picerni. Mas dá a senha de que algo realmente está faltando no dia-a-dia do grupo. "Precisamos trabalhar mais. Ninguém esperava uma campanha tão ruim neste início de campeonato." Em seguida, "alfinetou" o goleiro Marcos, que deixou o gramado após a derrota de sábado para o Náutico reclamando da falta de objetividade do ataque. "Roupa suja tem de ser lavada em casa."