Palmeiras decide tudo contra Corinthians Após dois dias de folga, o Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira de manhã, no CT, pensando no clássico de domingo contra o Corinthians, no Morumbi. Para os jogadores e o técnico Emerson Leão, essa partida diante do arqui-rival será crucial para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Se perder, o Palmeiras vê seu maior rival disparar e dá adeus ao título. Leão sabe disso e avisa: o Corinthians é o adversário a ser batido. ?Primeiro, porque eles têm um grande elenco. Segundo, porque a diferença é muito grande na tabela. E, principalmente, porque foi o maior beneficiado depois do escândalo da arbitragem?, diz Leão, lembrando que o Timão teve duas derrotas anuladas (São Paulo e Santos) e terá agora a chance de jogar essas partidas novamente, podendo abrir ainda mais seis pontos de vantagem. Atualmente, o Corinthians tem 59 pontos e o Palmeiras, em quarto, tem 52. Na difícil missão de tentar bater o rival, Leão não poderá contar com seu artilheiro Marcinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, sábado. O meia Pedrinho e o atacante Warley são os mais cotados para a vaga. Em compensação, Leão terá de volta o zagueiro Gamarra, que está com a Seleção Paraguaia. O beque se apresenta na quinta-feira, após o último jogo das Eliminatórias contra a Colômbia, em Assunção.