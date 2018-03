Palmeiras define nesta quinta quem fica fora do Paulista

O resultado do primeiro "vestibular" do Palmeiras sai nesta quinta-feira, com a entrega da inscrição dos relacionados para a disputa do Campeonato Paulista. A escolha dos 28 jogadores entre os 32 do elenco profissional força o técnico Eduardo Baptista a deixar fora opções de qualidade e mostrar quais atletas não devem receber muitas oportunidades no ano.

A concorrência no elenco aumentou pela chegada de oito contratações, fora a manutenção da base campeã brasileira no ano passado. O poderio do elenco dificulta selecionar as opções dentro do que o regulamento exige, já que três dos 28 inscritos precisam ser goleiros. A lista pode ser complementada até 3 de março.

Em algumas atividades, Baptista tem dividido o elenco em até três times, para dar rotatividade a todos. "O técnico vai ter de 'quebrar' a cabeça. Acho que só entre os jogadores ofensivos que atuam na beirada de campo são dez opções", comentou o atacante Róger Guedes.

Os quatro cortes necessários para a inscrição devem incluir um goleiro, dois meio-campistas e uma das opções no ataque. No gol, Fuzato, de 20 anos, é quem deve ficar fora. Já no meio, o volante Rodrigo, que tem apenas uma partida pelo clube, é outro possível corte.

As duas baixas restantes devem incluir atletas mais renomados no Palmeiras. Como passou no último sábado por cirurgia no tornozelo direito, o volante Arouca corre o risco de ficar fora nesta primeira lista. O corte restante virá no ataque, setor que conta com oito opções. Entre as prováveis baixas está Rafael Marques, que está no clube desde 2015.