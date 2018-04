Palmeiras define numeração de 2010 sem camisa 9

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira a numeração que será utilizada pelos jogadores na disputa do Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. E confirmou que está à procura de um centroavante, já que deixou a camisa número 9 sem dono após a saída de Vágner Love, que vai defender o Flamengo no primeiro semestre de 2010. Kléber e Marcelo Moreno foram os últimos jogadores procurados, sem sucesso, pelo clube.

Robert, que deve ser o centroavante do Palmeiras no início da temporada, vestirá a camisa número 20. Mas o atacante ainda é dúvida para a estreia da equipe no Paulistão, sábado, contra o Mogi Mirim, já que não teve a sua situação regularizada.

O lateral Eduardo, o volante Márcio Araújo e o zagueiro Léo, contratados pelo clube para esta temporada, começam o ano com números utilizados normalmente por titulares: 2, 8 e 4, respectivamente.

NUMERAÇÃO DO PALMEIRAS PARA 2010

1 - Bruno (goleiro)

2 - Eduardo

3 - Edmílson

4 - Léo

5 - Pierre

6 - Pablo Armero

7 - Diego Souza

8 - Márcio Araújo

10 - Cleiton Xavier

11 - Marquinhos

12 - Marcos (goleiro)

15 - Maurício Ramos

16 - William

17 - Wendel

18 - João Arthur

19 - Lenny

20 - Robert

21 - Souza

22 - Deola (goleiro)

23 - Danilo

26 - Deyvid Sacconi

29 - Daniel

33 - Gualberto

35 - Anselmo

77 - Figueroa

80 - Sandro Silva