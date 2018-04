Palmeiras define numeração fixa para o Paulistão sem usar 2, 7 e 9

SÃO PAULO - O Palmeiras definiu a numeração fixa do seu elenco para a disputa do Paulistão, no qual estreia neste sábado, em jogo contra o Linense, no Pacaembu. O curioso é que a lista palmeirense não tem três números tradicionais de camisa no futebol: 2, 7 e 9.

A 2 está reservada para o novo lateral-direito, que o Palmeiras ainda tenta contratar. A 7, por sua vez, pode ter sido guardada para o meia Bruno César, reforço ainda em negociação. E a 9 seria naturalmente do atacante Alan Kardec, mas ele prefere a 14.

Entre os reforços do Palmeiras para a temporada de 2014, Lúcio, Diogo, Victorino, França, William Matheus, Rodolfo e Marquinhos Gabriel irão utilizar, respectivamente, as camisas com os números 33, 17, 4, 28, 16, 29 e 40.

Confira a numeração do elenco do Palmeiras:

1 - Bruno

3 - Henrique

4 - Victorino

5 - Eguren

6 - Juninho

8 - Mendieta

10 - Valdivia

11 - Wesley

13 - Wendel

14 - Alan Kardec

16 - William Matheus

17 - Diogo

18 - Felipe Menezes

19 - Vinicius

20 - Serginho

21 - Patrick Vieira

22 - Luiz Gustavo

23 - Renato

25 - Fernando Prass

26 - Marcelo Oliveira

27 - Mazinho

28 - França

29 - Rodolfo

32 - Bruno Oliveira

33 - Lúcio

34 - Wellington

35 - Victor Luis

36 - Tiago Alves

38 - Leandro

39 - Miguel

40 - Marquinhos Gabriel

41 - Thiago Martins

47 - Fábio