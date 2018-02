Palmeiras define saída de Vágner A venda de Vágner Love para o CSKA, da Rússia, enfim, foi definida. O acerto entre o Palmeiras e o grupo de empresários portugueses foi ratificado neste domingo, em São Paulo, num encontro com Dionísio Castro, executivo da Castro & Brothers, empresa que cuida do negócio em nome do clube russo. A filha do presidente Mustafá Contursi, Milene, fluente no inglês, alemão, espanhol e italiano, participou da tradução do contrato ao lado de um tradutor juramentado, para o português e o inglês. Nesta segunda-feira, ela embarca para a Alemanha. Se o dinheiro cair na conta do clube nesta segunda, como prometeu Dionísio Castro, Vágner pode ir à Rússia na terça, onde será apresentado à nova torcida. O atacante vai ganhar U$ 4 milhões, livres de impostos, pelo contrato de quatro anos. Por intermédio de seu empresário, Cláudio Guadagno, o atacante já assinou um termo de intenção com o clube russo. O ex-empresário de Vágner, Gilmar Rinaldi, abriu mão de U$ 500 mil dos 40% a que tem direito sobre o valor da negociação (U$ 7,5 milhões). Assim, para liberar seu principal atacante, o Palmeiras receberá, livres, U$ 5 milhões ? cerca de R$ 15 milhões. A última questão pendente é exigência pessoal do presidente Mustafá: o dirigente briga para que Vágner jogue contra o São Paulo, domingo. Mustafá entende que isso não prejudicaria a negociação, já que o atacante disputará a Copa América pela seleção, em julho, no Peru. No entanto, será difícil convencer o jogador. Vágner teria confidenciado a alguns amigos que não pretende mais jogar pelo Palmeiras e já não queria ter enfrentado o São Caetano, neste domingo.