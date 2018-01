Palmeiras definido para jogo em Goiás Depois da paralisação por causa da rodada das Eliminatórias da Copa, o Campeonato Brasileiro volta a ser disputado neste sábado, com 6 partidas. E o Palmeiras estará em campo, tentando começar uma nova fase na temporada. Enfrentará o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 18h10. O técnico Paulo Bonamigo preparou mudanças para esse recomeço, depois de ficar duas semanas só treinando com o grupo. O Palmeiras já não conta mais com o volante Magrão, que deixou o clube. Além disso, o atacante Osmar, o meia Marcel, o lateral-direito André Cunha e o volante Claudecir foram dispensados após a eliminação na Libertadores. E o goleiro Marcos viaja com a seleção brasileira para a Copa das Confederações na Alemanha. Assim, Sérgio será o goleiro contra o Goiás. No meio-de-campo, Marcinho Guerreiro substitui Magrão e volta a ter chance no time titular, jogando ao lado de Alceu, Juninho e Marcinho. E a zaga terá apenas dois zagueiros: Nen e Leonardo Silva. Outra mudança importante é no ataque. O argentino Gioino parece ter ganhado mesmo a posição de Washington. E Warley terá uma chance entre os titulares, no lugar que foi de Ricardinho na última partida do Palmeiras. Com apenas 7 pontos, o Palmeiras faz fraca campanha no Brasileiro e ocupa o 15º lugar do campeonato. Por isso, mesmo jogando em Goiânia, precisa de uma vitória neste sábado para não voltar à zona de rebaixamento. E Bonamigo parece estar confiante, depois do bom tempo para trabalhar que ele teve. ?Agora o grupo está bem equilibrado. Acho que o Palmeiras tem tudo para fazer uma partida excepcional?, chegou a dizer o treinador. Além de Goiás x Palmeiras, mais cinco partidas acontecem neste sábado pelo Campeonato Brasileiro: Paraná x Fortaleza (16h), São Caetano x Brasiliense (16h), Cruzeiro x Ponte Preta (16h), Atlético-PR x Figueirense (16h) e Botafogo x Juventude (18h10).