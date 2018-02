Palmeiras: Definidos os candidatos Afonso Della Monica será o candidado da situação à presidência do Palmeiras, na eleição do próximo dia 9 de janeiro. José Cyrillo Júnior, Luiz Pagnota, Luiz Augusto Beluzzo e Angelo Bergamini, serão candidatos aos cargos de vice. A chapa foi definida depois de longos debates nesta quinta-feira à noite, e só será oficializada na sexta. A composição tem apoio do presidente Mustafá Contursi. Pela oposição, a chapa está encabeçada por Seraphim Del Grande, que tem como candidatos a vice Luiz Gonzaga Beluzzo e Luiz Carlos Granieri. Della Monica é um dos vices de Mustafá, e chegou a assumir o comando do clube em setembro, quando o presidente, que está há 13 anos no poder, se licenciou, por motivos de saúde. Curiosamente, naquele período o Palmeiras ficou seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro - empates contra Vitória, Ponte Preta e Coritiba, além de derrotas para Corinthians, Cruzeiro e Santos -, o que rendeu várias críticas de Mustafá a jogadores e comissão técnica. Os nomes dos candidatos à eleição presidencial só foram definidos no último dia de prazo, especialmente porque a situação não conseguia chegar a um consenso sobre seu candidato. Della Monica foi escolhido porque teria bom relacionamento com todas as alas do Palmeiras, inclusive a oposição. Seraphim Del Grande foi escolhido pela oposição, apesar do nome de Luiz Gonzaga Beluzzo - que concorreu, e perdeu, no pleito de 2002 -, ainda ter força. No entanto, Beluzzo só seria candidado a presidente se Mustafá tentasse um novo mandato. Na eleição do dia 9, 300 conselheiros - 100 vitalícios, 100 indicados e 100 eleitos - vão escolher o presidente do Palmeiras pelos próximos dois anos. Também serão eleitos, em voto secreto, quatro vices e os 17 membros do Comitê de Orientação e Fiscalização (COF). Dia 12 de fevereiro, o processo eleitoral continua, com a renovação do Conselho, que terá 152 novos membros. De acordo com o novo Código Civil Brasileiro, não haverá mais conselheiros indicados.