Palmeiras deixa escapar vantagem e empata com o Botafogo em estreia

Pelo terceiro jogo seguido o Palmeiras deixou escapar uma vantagem. Após perder para o Corinthians quando precisava do empate para ser campeão paulista e ficar sem a vitória no fim, contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, o time ficou no 1 a 1 nesta segunda-feira, com o Botafogo, no Rio, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Os times só começaram para valer no Brasileiro segundo tempo. Antes disso, o ritmo lento e a falta da inspiração predominaram. As conversas no intervalo transformaram a partida e fizeram os times ousarem mais. O erro do time foi não aproveitar o momento de vantagem. Foram quase 30 minutos com o 1 a 0 favorável e chances de contra-ataques para definir.

O Palmeiras não pode contar com Borja. O colombiano sente dores no joelho direito, foi poupado e deu a Willian no comando do ataque. A dúvida era se isso traria mais movimentação ao setor ofensivo ou menos poder de finalização. O problema é que a bola mal chegou, pois faltava criatividade para ir além de uma posse de bola inútil e de passes laterais.

A equipe quase abriu o placar logo aos 5 minutos, com Willian, de cabeça. Gatito Fernandez fez ótima defesa com a perna. No primeiro tempo o time só chegou com perigo mais uma vez, com nova infiltração pelo lado esquerdo, onde Keno conseguia incomodar. O Botafogo ameaçou com chutes de fora da área e alguns cruzamentos, mas também demonstrou futebol pobre no primeiro tempo.

O técnico Roger Machado identificou o problema na criação e mudou o time no intervalo, com a entrada de Guerra na vaga de Lucas Lima. O venezuelano entrou e em das primeiras jogadas, recebeu de Dudu para fazer 1 a 0, aos oito minutos do segundo tempo.

A vantagem transformou de vez a partida. O técnico Alberto Valentim, ex-comandante do Palmeiras, o Botafogo respondeu ao gol com duas substituições. De tanto insistir, o empate veio aos 36 minutos, com Igor Rabello. O zagueiro 'furou' um chute e na segunda chance, completou para o gol para fazer 1 a 1.

Os instantes finais tiveram chances para os dois lados, com boas chances desperdiçadas também. Botafogo e Palmeiras deixaram o gramado com a impressão de que despertaram tarde demais para o jogo e que poderão ter feito uma estreia melhor.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 PALMEIRAS

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes (Kieza), Gustavo (Marcos Vinícius), Leo Valencia e Leandro Carvalho (Rodrigo Pimpão); Brenner. Técnico: Alberto Valentim.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima (Guerra); Dudu, Keno e Willian (Deyverson). Técnico: Roger Machado.

Gol: Guerra, aos oito, e Igor Rabello, aos 31 minutos do segundo tempo

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Felipe Melo, Dudu e Marcinho

Público: 7.020 pagantes

Renda: R$ 207.880,00

Local: Engenhão, no Rio