Palmeiras deixa humilhação para trás Nenhum protesto de torcedores na entrada do Centro de Treinamento. Nada de reunião extraordinária para contratação de jogadores. O técnico Jair Picerni tranqüilo. Atletas correndo e conversando descontraídos. O dia seguinte à goleada de 4 a 2 para o União Agrícola Barbarense, no Parque Antártica, deixou claro o que já se desconfiava: o Palmeiras se tornou um clube acostumado a perder. Leia mais no Jornal da Tarde