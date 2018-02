Palmeiras deixa técnico 'de lado' e pensa no novo patrocinador

Nem Luxemburgo, nem Cuca, nem Dorival Júnior. A prioridade no Palmeiras é definir que irá substituir a Pirelli como patrocinador oficial do time na temporada de 2008. A Fiat é a grande favorita e o Banco Santander corre por fora. E a Sadia deve estampar a manga da camisa alviverde. Segundo o diretor de planejamento do clube, a decisão acontecer no final dessa semana ou no começo da semana que vem. "Estamos preparando para anunciar um grande ‘pacote verde’, explicando quem serão os novos patrocinadores e qual o tipo de investimento", explicou Belluzzo. Veja também: Noticiário completo do Palmeiras A definição do patrocinador é algo fundamental na construção do time para 2008. Primeiro para definir o novo treinador e, conseqüentemente, para possíveis reforços. "Não podemos definir o técnico antes de saber qual será o patrocinador e que tipo de investimento será feito", explicou o diretor de futebol do clube Genaro Marino Neto. "Esperamos que até o final dessa semana, já tenhamos tudo definido", disse Marino. Segundo ele, só após a definição do novo técnico, é que o clube irá atrás de outros reforços. "Queremos evitar a contratação de alguém que não faça parte dos planos do novo treinador", afirmou. E a lista de treinadores para o Verdão está cada vez menor. Cuca não foi liberado pelo Botafogo e está praticamente descartado. Assim, a disputa se resume a Luxemburgo e Dorival Júnior. Luxa é o preferido, mas a diretoria alviverde já dá sinais que o segundo nome, bastante discutido pela torcida, está cada vez mais forte. Tanto que Toninho Cecílio, também diretor de futebol, já prepara o terreno para a notícia. "Ouvimos a torcida pois acreditamos que ela é parte envolvida no ambiente do clube. Mas não podemos só fazer o que os torcedores acham que deve ser feito", disse Cecílio. "Quando jogava no Palmeiras, trabalhei com dois treinadores consagrados: Ênio Andrade e Telê Santana, e não aconteceu nada. Já o Luxemburgo, quando chegou em 93, tinha apenas um título pelo Bragantino e foi campeão. O mesmo aconteceu com o Felipão e o Mano Menezes no Grêmio", completou. Em Florianópolis, Dorival Júnior continua esperando a definição da diretoria. O treinador diz que não se importa com o fato de não ser a primeira opção no Parque Antártica. "Na vida a gente não é a primeira opção sempre. Mas tenho certeza que se tiver a oportunidade de trabalhar no Palmeiras, serei muito bem aceito e os resultados acontecerão", comentou. Em relação aos reforços, o argentino Conca é praticamente carta fora do baralho. Hugo Benedetti, empresário do meia jura que ele não fica no Brasil e Genaro Marino disse que o Palmeiras não tem como concorrer com o mercado externo.