Palmeiras demite Levir Culpi A diretoria do Palmeiras anunciou neste domingo a demissão do técnico Levir Culpi. Com contrato até o próximo dia 31, o treinador foi comunicado de que embora o pensamento inicial fosse mantê-lo no comando da equipe, fortes pressões internas no clube obrigaram a presidência a optar por um outro treinador. Ainda neste domingo, a diretoria do Palmeiras deverá anunciar a contratação do novo treinador, que deverá ser Jair Pixcerni, que comandou o Guarani no Campeonato Brasileiro. Levir dirigiu o Verdão em apenas 18 jogos, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro deste ano. À frente do time, seus números não foram positivos: ao todo, ele obteve cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. Sob seu comando, o Palmeiras marcou 29 gols e sofreu 30. A queda para a Série B do Brasileirão em 2003 foi o fator determinante para que conselheiros e demais pessoas ligadas ao Palmeiras exercessem forte pressão para a sua saída. Juntamente com Levir Culpi, deixa a comissão técnica também seu auxiliar-técnico, Luiz Roberto Matter.