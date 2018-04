Palmeiras deposita esperança da Libertadores em Edmundo

Não tem como esconder. A vaga do Palmeiras na Libertadores está nos pés do seu mais experiente jogador. Edmundo, ausente das batalhas desde 9 de setembro na vitória contra o Goiás, volta ao time na quarta-feira, contra o Fluminense, no Palestra Itália, e está motivado. "Vai, vai, vai. Tô livre. Toca a bola", gritou o Animal no coletivo desta segunda-feira, em Jarinu. Motivado ele está. E sem Valdivia, é nele que a torcida e seus colegas apostam. "Ele é experiente. Conhece o jogo. Pode decidir a qualquer momento e está muito motivado para nos ajudar", diz o volante Makelele, também titular na quarta. A animação de Edmundo tem motivo. Um bom desempenho nessas três partidas que restam ao Palmeiras e conseqüentemente uma vaga na Libertadores darão a Edmundo o álibi que ele precisa para seu maior objetivo nesse fim de temporada: um novo contrato com o Palmeiras para 2008. Assim, ele renovará suas esperanças de celebrar um título antes de encerrar a carreira. O Animal está na seca, há 10 anos não comemora um título. Em 1997, o atacante foi o dono do Campeonato Brasileiro. Conquistou o título sendo o maestro do Vasco. Marcou 29 gols no campeonato, recorde até então. Mas de lá pra cá, nenhuma taça. Nenhum troféu. Nada. "Lembro do Edmundo desde 1997, quando ele acabou com aquele Brasileiro e foi artilheiro. É um exemplo", diz Deyvid, para quem é uma honra jogar com o Animal. No sábado, Edmundo não escondeu a satisfação que ainda tem em jogar futebol. "Sei que o fim da carreira está próximo. Estou aproveitando o tempo que deixei perdido lá no passado. Tempos em que eu ficava preocupado com tantas coisas, e esquecia que o futebol proporciona momentos mágicos. Tenho uma história maravilhosa aqui no Palmeiras e posso dizer que estou feliz", diz o atacante de 36 anos. Nesse período de 10 anos sem um grande título, Edmundo atuou por dez times mas em nenhum deles chegou perto do título. Qual seria a explicação? No começo do ano, quando iniciava a disputa do Paulistão, Edmundo comentou essa seca. "Quando cheguei ao Palmeiras pela primeira vez, em 1993, queria um título paulista. Depois veio o Brasileiro, que a gente também ganhou. No ano passado, o meu pensamento era outro. Faz tempo que não sou campeão, e hoje o Paulista seria para mim como um título mundial. Gostaria de conquistar algum título nessa segunda passagem pelo Palmeiras". O Brasileiro está no fim. O Palmeiras não tem mais chances e o Animal faz uma forcinha com a diretoria para tentar quebrar no ano que vem não só o seu jejum de títulos, como também o do Palmeiras - que, neste século, só ganhou a Série B. Quarta-feira, contra o Fluminense, Edmundo pode cravar de vez um lugar no elenco de 2008 e quem sabe conquistar o seu sonhado título antes de pendurar as chuteiras.