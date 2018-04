Palmeiras deposita esperanças em Diego Souza

A derrota por 3 a 2 para o Vitória em Salvador deixou claro que o Palmeiras depende muito de Diego Souza - esta é uma opinião do próprio treinador da equipe, Muricy Ramalho.

Segundo o técnico, "não tem outro jogador no elenco com as características de Diego e o time sente muito a ausência dele."

Foi o segundo jogo do Palmeiras no Brasileirão sem Diego Souza. E a segunda derrota. A primeira havia sido contra o Coritiba, mês passado. Foram esses os dois únicos resultados negativos de Muricy no Verdão.

O time ainda lidera, mas já não tem mais gordura pra queimar. Está com 44 pontos, só um a mais que Inter e São Paulo, e tem uma pedreira pela frente - o Cruzeiro no Mineirão, dia 23.

Menos mal que Diego Souza estará de volta. O meia sabe de sua importância para a equipe. Ele desempenha um papel tático que varia durante o jogo (veja campinho na página ao lado) e é a voz de liderança no setor ofensivo, assim como Marcos e Edmílson são para a defesa.

Questionado sobre a principal diferença entre o elenco alviverde e o de seus dois maiores rivais pelo título - Inter e São Paulo -, o meia reconhece que "falta experiência" para os reservas do Palmeiras. Nenhum jogador que poderia ser escalado em seu lugar tem mais de 22 anos - veja quadro abaixo. Por isso, é comum Muricy fazer improvisações ou alterar o esquema tático a apostar em Deyvid Sacconi, em tese o substituto natural para Diego.

E apesar de estar com apenas 24 anos, o camisa 7 já é apontado como um jogador experiente. Ele participa da sua sétima edição de Brasileiro, a segunda pelo Palmeiras. Antes, disputou três pelo Fluminense (2003 a 2005), uma com o Flamengo (2006) e outra com o Grêmio (2007). Tem também uma passagem relâmpago pelo Benfica de Portugal (entre 2006 e 2007) no currículo.

Com a chegada de Vagner Love, Muricy espera que o atacante atraia as atenções dos zagueiros adversários e Diego ganhe espaço, principalmente pela direita - o técnico queria que Edno fizesse a mesma função na esquerda, mas o jogador da Lusa foi para o Corinthians.

Sem o reforço, Muricy e a torcida rezam para que nada de mal aconteça com Diego. "Se não tivermos jogadores machucados, somos candidatos ao título", diz Muricy, batendo na madeira.