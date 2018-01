Palmeiras derrota Ituano por 1 a 0 O Palmeiras ganhou do Ituano por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Itu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com um gol de Elson, ainda no primeiro tempo, a equipe palmeirense chegou aos 6 pontos no grupo 2 - o time da casa permaneceu com 3. No primeiro tempo, o Ituano confirmou as expectativas do lateral Lúcio, que já jogou lá e esperava um adversário complicado. Logo nos primeiros segundos o time da casa ameaçou o gol de Marcos, que fazia sua estréia na temporada. Marquinhos perdeu a chance. Quando o time da casa já dominava a partida, o Palmeiras fez seu gol, aos 15 minutos de jogo. Elson, em um lance individual, driblou Luciano Baiano duas vezes antes de chutar com precisão para abrir o placar. A partir do gol, o Palmeiras se sentiu encorajado a ir ao ataque. Na melhor oportunidade, aos 22 minutos, Diego Souza chutou, após boa troca de passes com Lúcio e Muñoz, mas a bola não entrou. Aos 44, o Ituano ameaçou com um chute de longa distância de Ricardo Lopes, defendido por Marcos. No segundo tempo, o jogo foi truncado e oportunidades de gol foram raras dos dois lados. Nas melhores chances do Palmeiras, Muñoz demorou para chutar aos 7 minutos e Vágner Love obrigou boa defesa de André Luiz aos 19. O Ituano também esteve perto do empate, com Jabá, aos 21 minutos. Mas o placar ficou inalterado.