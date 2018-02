Palmeiras derrota o Primavera no 1.º jogo-treino de 2007 O Palmeiras iniciou a temporada com uma vitória sobre o Primavera, de Indaiatuba, por 2 a 0, em um jogo-treino realizado neste domingo, em Águas de Lindóia (interior de São Paulo). Nos 50 minutos em que o time considerado titular atuou contra a equipe da Série A3 do Paulistão, o volante Marcelo Costa e o atacante Osmar foram os autores dos gols - ambos em jogadas de bola parada. Durante a movimentação, o técnico Caio Júnior percebeu que o time teve pouco poder ofensivo. Com a marcação do Primavera, os laterais Paulo Baier, pela direita, e Michael, pela esquerda, faziam todas as jogadas pelo meio, o que deixou o jogo-treino muito truncado. O primeiro gol, aos 17 minutos, só saiu em um rebote de uma falta cobrada pelo zagueiro Edmílson. O goleiro Fernando não conseguiu segurar a bola e Marcelo Costa aproveitou a sobra para marcar. Quem também não teve uma boa atuação foi Osmar, que busca uma vaga na equipe titular. Depois de perder duas chances claras de gol, o atacante conseguiu fazer o seu em uma cobrança de pênalti, sofrida por Michael, aos 40 minutos. Edmundo, ainda recuperando a forma física, não foi aproveitado no jogo-treino. O elenco do Palmeiras ainda terá mais um dia de treinos em Águas de Lindóia. Nesta segunda, o grupo treinará em dois períodos e retornará à capital paulista no início da noite. A estréia no Paulistão será na próxima quinta contra o Paulista, no Estádio Palestra Itália. Ficha técnica Palmeiras 2 x 0 Primavera Palmeiras: Marcos; Paulo Baier, Dininho, Edmílson e Michael; Pierre, Marcelo Costa, Wendel, Valdívia e William; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Primavera: Fernando; William, Márcio, Elieser e Eri; Maurício, Jânio, Régis e Juninho; Vaguinho e Trevor. Técnico: Tadeu. Gols: Marcelo Costa, aos 17, e Osmar (pênalti), aos 40 minutos. Local: Campo do Hotel Oscar Inn, em Águas de Lindóia (SP).