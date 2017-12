Palmeiras derrota São Caetano: 1 a 0 O Palmeiras venceu o jogo-treino com o São Caetano, nesta quarta-feira, no Parque Antártica, por 1 a 0, gol de Itamar. A diretoria segue tentando a contratação do lateral Leonardo, do Vasco, que nesta quarta-feira conversou com Sebastião Lapola. O paraguaio Arce, cujo contrato vence no dia 30, não deverá viajar para Teresina, onde o time disputa a Copa dos Campeões.