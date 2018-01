Palmeiras derrota São Caetano: 2 a 0 O Palmeiras pode não ter um time brilhante tecnicamente, mas possui uma força de vontade de dar inveja aos rivais e tem, principalmente, um goleiro decisivo. A classificação heróica contra o até então favorito São Caetano, após a vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, deve-se a mais uma atuação espetacular do campeão mundial Marcos, que fez pelo menos cinco grandes defesas. No ABC, não foi, porém, a estrela solitária. O atacante Thiago Gentil, de apenas 22 anos, entrou na segunda etapa e fez os dois gols. Outro destaque palmeirense foi o volante Magrão, que correu como se a partida fosse a última de sua vida, marcou os jogadores adversários e ainda armou as jogadas de ataque - foi dele, por exemplo, o passe para o segundo gol. A comemoração após o triunfo foi em forma de desabafo e parecia que a equipe havia acabado de conquistar o título. O resultado não chegou a ser tão importante, mas serviu para mostrar que o Palmeiras ainda tem muito peso em sua camisa, apesar da fracassada temporada em 2002. Agora, a equipe, que se classificou no índice técnico na primeira fase e estava totalmente desacreditada, disputa, contra o Corinthians, uma das vagas na final do Campeonato Paulista. "O Palmeiras é um time que joga com o coração", disse o eufórico Marcos. O técnico Jair Picerni soube usar muito bem a psicologia para motivar o elenco. Utilizou, por exemplo, os comentários feitos por pessoas da mídia, torcedores e até dirigentes de que o São Caetano era o franco favorito. O time do ABC, além de jogar em casa e ter feito campanha impecável na etapa de classificação, ainda tinha a vantagem do empate. A vantagem, por sinal, aumentou antes do intervalo, quando o lateral palmeirense Pedro foi expulso por falta violenta. O São Caetano tinha mais a posse de bola e fazia grande pressão, mas errava nas finalizações ou parava na "mão santa" de Marcos, o melhor atleta do Palmeiras, de longe, na competição. Picerni fez duas alterações e acertou em cheio. Pôs Corrêa e Thiago Gentil. E foi dos pés dos dois que a equipe abriu o placar, logo no início da segunda etapa. O volante cruzou e o atacante rolou a bola para o fundo do gol. A partir daí, o time da casa passou a atacar ainda mais, mas a estrela de Marcos voltou a brilhar. Quem assistia ao jogo percebia que, a qualquer momento, o São Caetano poderia empatar. A pressão era muito grande. Mas, num contra-ataque, já no fim do emocionante confronto, Thiago Gentil definiu a vitória. "Todos sabem o tempo que vinha lutando para conseguir meu espaço, estou muito feliz", disse o atacante. Ficha técnica: São Caetano: Sílvio Luiz; Rafael, Dininho, Serginho e Zé Carlos; Marco Aurélio (Mineiro), Fábio Santos, Ramalho (Marlon) e Capixaba; Adhemar (Anaílson) e Marcinho. Técnico: Mário Sérgio. Palmeiras: Marcos; Pedro, Índio, Leonardo e Marquinhos; Magrão, Claudecir; Adãozinho e Zinho (Corrêa); Muñoz e Anselmo (Thiago Gentil). Técnico: Jair Picerni. Gols: Thiago Gentil, aos 8 e aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sálvio Fagundes Filho. Cartão amarelo: Dininho, Serginho, Marco Aurélio, Marcos, Leonardo e Magrão. Cartão vermelho: Rafael, Pedro e Claudecir. Local: Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.