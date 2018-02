Palmeiras derrota São Paulo por 2 a 1 A festa de despedida de Vágner Love do Palmeiras não poderia ter sido mais feliz. O atacante jogou bem, marcou dois gols, ganhou fácil o duelo com o rival Luís Fabiano e garantiu ao Palmeiras a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, hoje, no Pacaembu. Mais do que isso: levou seu time da 10.ª para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e abriu crise no clube do Morumbi, que, embora faça campanha razoável na competição - tem 18 pontos -, despenca dentro e fora do campo, após a eliminação da Libertadores. "Melhor, impossível", resumiu o artilheiro, que teve seu nome gritado pelos torcedores. "Estou muito feliz. Quando voltar ao Brasil, será para o Palmeiras." Vágner participou da última partida com a camisa alviverde. Amanhã, vai se apresentar à seleção brasileira para a disputa da Copa América e, depois, viaja para a Rússia para integrar-se à nova agremiação, o CSKA. Seu maior concorrente atualmente no futebol brasileiro, Luís Fabiano, decepcionou. Desperdiçou um pênalti e teve atuação fraca no jogo que pode ter sido o último com a camisa tricolor - a intenção do São Paulo é negociá-lo em julho para fazer caixa e contratar reforços. Ele, que também estará na Copa América, foi criticado pelos são-paulinos. A Torcida Independente foi ao estádio vestida com camisas amarelas, como forma de protestar, e não poupou vaias. Rogério Ceni, o outro ídolo dos torcedores, não saiu ileso. Falhou no segundo gol palmeirense e foi chamado de "frangueiro". Ninguém ainda digeriu a queda diante do Once Caldas na semifinal da Libertadores. A derrota, a terceira consecutiva, inicia uma crise no São Paulo, que já perdeu Gustavo Nery e Marquinhos e tenta reencontrar o rumo durante o processo de reformulação do elenco. O que não será fácil. No clube, há quem comece a reclamar do trabalho de Cuca, alegando que a maioria dos atletas que ele pediu, no início do ano, foi contratada. O Palmeiras, apesar de ter carências e estar longe de ser brilhante, foi melhor e mereceu a vitória no clássico que não era realizado desde outubro de 2002. O primeiro tempo, com poucos lances de emoção, não agradou. Faltando 7 minutos para o intervalo, Vágner aproveitou cruzamento de Correia e abriu o placar. Nos acréscimos, Luís Fabiano teve a chance do empate, mas não foi feliz na cobrança de pênalti. O goleiro Sérgio defendeu. A segunda etapa foi mais interessante para o pequeno público do Pacaembu - menos de 13 mil. O São Paulo, com Fábio Santos no lugar de Lino e Souza no de Simplício, saiu em busca do empate, mas levou o segundo gol. Pedrinho chutou fraco de fora da área. Rogério, no entanto, não foi bem e deixou a bola escapar do controle. No rebote, Vágner não perdoou. No fim, Cicinho ainda descontou, mas era tarde demais. Prevaleceu a maior competência do Palmeiras contra a evidente fragilidade são-paulina.