Palmeiras derrota Sport por 1 a 0 Não fosse o goleiro Maizena, o placar teria sido mais dilatado, mas o Palmeiras conseguiu superar o retrancado Sport e vencer por 1 a 0 para assumir a liderança isolada do quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o gol de cabeça de Daniel, o time de Jair Picerni garantiu 4 pontos na tabela, contra 2 de Marília e Botafogo e apenas 1 da equipe pernambucana. O primeiro tempo se resumiu a duas ações: o Palmeiras atacava e o Sport, com sucesso, segurava o quanto podia com um meio-de-campo fechado e uma defesa bem colocada. Apesar da atuação de Adãozinho não ter comprometido, o time mostrou ter sentido a ausência de Diego Souza, suspenso, na armação de jogadas pelo meio. A solução, então, foi buscar oportunidades em bolas paradas e chutes de longa distância. Logo aos 2 minutos, Edmilson fez jogada de perigo, chutando de longe. O lateral Baiano chegou mais perto aos 4, exigindo grande defesa de Maizena. No mesmo minuto o time ainda teria outra chance com Leonardo, de cabeça. O meia Elson, aos 22, completou a lista de jogadas palmeirenses cobrando falta, novamente defendida pelo goleiro do Sport. No segundo tempo, o Palmeiras recomeçou a tarefa de atacar a equipe de Recife e logo teve sucesso. Aos 3 minutos, Elson cobrou falta do lado direito e o zagueiro Daniel subiu de cabeça para abrir o placar. Com o gol, o Sport passou a fazer alguma pressão e chutar. Mas o Palmeiras aproveitou para usar o contra-ataque quase mortal aos 10 minutos, quando Vágner ficou sozinho na pequena área e chutou. Maizena salvou o Sport, fazendo a bola tocar na trave. A partir daí, os times se revezaram na posse de bola, com o time de Jair Picerni chegando com mais objetividade. Vágner, mais uma vez, ficou de cara para o gol depois de lançamento de Edmilson, mas errou o chute. O jogador tentou de novo aos 21 minutos, chutando com consciência no lado esquerdo da pequena área, mas a bola parou novamente em uma grande defesa de Maizena, o melhor do time pernambucano. Mas o Sport não estava morto. Aos 25 minutos, Nildo chutou para defesa de Marcos e, na seqüência, Elson salvou. Na seqüência, escanteio que sobrou para Sílvio Criciúma cabecear sobre o gol palmeirense. Mas o time de Picerni revidou. Aos 36 minutos, Vágner avançou pela área e chutou para mais outra grande defesa de Maizena. Aos 40, Lúcio tentou de longa distância pela esquerda e o goleiro do Sport novamente garantiu o 1 a 0. Correia, também de longe, jogou a bola por cima do gol aos 42 para concluir.