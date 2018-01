Palmeiras desafia crise por sucesso na Libertadores O Atlético Nacional não será o único adversário do Palmeiras na partida desta terça-feira, às 21h15 (de Brasília), pelo Grupo 7 da Libertadores. Muitos dos jogadores entram em campo com o peso de definir, além da classificação para as oitavas-de-final, seu próprio futuro com a camisa alviverde. Correia, Marcinho Guerreiro e Washington, por exemplo, serão titulares nesta terça, mas não devem permanecer no clube para a seqüência da competição. O time joga ainda abalado pelas duas derrotas no Campeonato Paulista, na semana passada, diante de Paulista e Rio Branco, e ainda não contará com o principal ídolo da torcida, Edmundo, que foi vetado por causa de dores nas costas. Uma vitória, além de espantar a crise que ronda o Palestra Itália, deixaria o Palmeiras como líder da chave - hoje, tem seis pontos, um a menos que o adversário desta terça - e muito próximo da classificação. Uma derrota, no entanto, deixaria o time dependendo de uma vitória contra o Cerro Porteño, no Palestra Itália, na última rodada. Em situação bem mais tranqüila está o Internacional, que visita o Nacional, em Montevidéu, e precisa apenas de um empate para assegurar sua classificação. Com uma vitória, o Inter garante não só a vaga, mas o primeiro lugar do Grupo 6 - posição importante porque lhe dá o direito de jogar em casa nas oitavas-de-final. Apesar da posição confortável, o técnico Abel Braga não admite escalar um time misto - todos os jogadores que atuaram no sábado contra o Grêmio, na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, foram relacionados para o jogo e seguiram para Montevidéu. Pelo equilibrado Grupo 2, Sporting Cristal e Estudiantes se enfrentam, às 23h25, em Lima. Os dois times dividem a lanterna, com seis pontos, um a menos que Independiente Santa Fe e Bolívar, que têm também um jogo a mais. O vencedor assume a liderança - em caso de empate, todos ficam iguais e decidem as duas vagas na última rodada. O canal da cabo Sportv anuncia a transmissão ao vivo das três partidas.