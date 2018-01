Palmeiras desafia Fifa e usa Fábio Jr O Palmeiras continua desafiando a Fifa e relacionou o atacante Fábio Júnior para o jogo contra o River Plate, neste sábado, às 15 horas, no Parque Antártica, pela Copa Mercosul. Na última quinta-feira, a assessoria da entidade informou que ratificava a decisão da Liga Italiana de suspender o jogador por um ano, por causa de utilização de passaporte falso. Segundo o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, o clube recebeu um comunicado da Confederação Sul-Americana de Futebol autorizando a escalação de Fábio Júnior. "A Fifa não nos avisou nada", desconversou o dirigente, mostrando que não teme uma punição. Apesar de ter sido relacionado para o jogo, Fábio Jr. ficará no banco de reservas. O atacante colombiano Muñoz é quem deve substituir Donizete, que se contundiu e ficará 40 dias afastado. A novidade será a volta do goleiro Marcos, que estava defendendo a seleção brasileira na disputa da Copa América. Adversário - O River Plate também necessita da vitória para sair da última colocação no grupo E. Em sua estréia na Mercosul, o time argentino foi derrotado por 4 a 2, em casa, pelo Grêmio.