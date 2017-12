Palmeiras descarta ajuda para o Inter Emerson Leão descartou qualquer possibilidade de o Palmeiras entregar o jogo para o Internacional, no dia 27, em Porto Alegre, o que poderia prejudicar o rival Corinthians na disputa do título brasileiro. ?Quem trabalha comigo precisa sempre pensar na vitória. Se algum dia houver outro pensamento, eu não estarei presente?, avisou o treinador. O presidente do clube, Affonso Della Monica, também não quer saber desse tipo de comentário. ?O Palmeiras joga sempre para vencer e vai a Porto Alegre para vencer, independentemente se tiver ou não chances de chegar à Libertadores?, avisou o dirigente. A derrota do Fluminense para o Atlético-MG, que manteve as chances de o Palmeiras conseguir a vaga na Libertadores - a diferença entre os dois é de quatro pontos (68 a 64) - não melhorou o humor de Leão, que distribuiu broncas no treino desta sexta-feira à tarde. O primeiro a ser advertido por Leão foi o volante Reinaldo, que se recupera de uma lesão muscular. ?Chamei a atenção dele porque lá no vestiário reclama de dores e quando vem ver o treino fica tentando pegar a bola esticando a perna?, explicou o treinador. Outro que perdeu espaço com Leão foi o também volante Roger. ?Entrou três vezes e não cumpriu as ordens táticas. É cabeça dura. Se não melhorar, não volta ao time?, ameaçou o técnico. Para o jogo de domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, Leão tem vários problemas para armar a equipe do Palmeiras. Os volantes Alceu e Marcinho Guerreiro estão suspensos e não há muitas opções para compor o meio-de-campo. Assim, Corrêa, que vinha jogando de lateral-direita, voltará a ser volante e o técnico deverá escalar a equipe com três meias ofensivos: Diego Souza, Juninho e Marcinho. No ataque, Cláudio ou Warley entrariam para jogar ao lado de Washington. ?Preciso jogar para ganhar. Por isso, vamos ao ataque?, justificou Leão.