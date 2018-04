Palmeiras descarta contratar goleiro para o lugar de Fernando Prass

SÃO PAULO - A lesão de Fernando Prass criou uma preocupação extra para o Palmeiras neste momento de jogos decisivos. Sem poder contar com seu titular pelos próximos dois meses, o técnico Gilson Kleina aposta todas suas fichas em Bruno, assim como a diretoria do clube descarta a possibilidade de contratar um substituto do goleiro titular, que se contundiu no último domingo, contra o Ituano.

Mais do que uma vontade, a aposta no reserva é uma necessidade, já que o clube tem dificuldades para contratar reforços e não conseguiria achar um goleiro de nível elevado - maior do que o de Bruno - até sábado, data limite para inscrição de jogadores nas oitavas de final da Libertadores.

Prass está fora do Campeonato Paulista e só voltaria em uma hipotética semifinal da Libertadores. Até lá, a aposta é total em Bruno. Mas algo que ajudou a colocar em dúvida a competência do goleiro foram as falhas nos gols do Ituano na derrota por 2 a 1, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, minimiza o fato. "Estamos bem servidos de goleiro. Não tenho preocupação nenhuma. O Bruno tem todo a nossa confiança. O que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer goleiro. Foram lances normais", disse o dirigente.