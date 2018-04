Palmeiras descarta Josimar em troca por Luan A nova diretoria do Palmeiras tem assumido uma postura de não fazer segredo sobre negociações. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que desistiu de contar com o volante Josimar, que chegaria ao Palestra Itália em troca com o Internacional, que quer Luan. De acordo com o presidente Paulo Nobre, o problema é o pedido salarial do jogador, reserva no Beira-Rio.