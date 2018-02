Palmeiras desiste de Carlinhos Bala após entrevista A diretoria do Palmeiras anunciou nesta segunda-feira à tarde que desistiu oficialmente de contratar o atacante Carlinhos Bala. O motivo: uma entrevista dele a uma rádio mineira onde disse claramente que preferia ficar no Cruzeiro, clube com o qual tem contrato atualmente. Assim que souberam do fato, os dirigentes palmeirenses chegaram à conclusão que não seria bom trazer um jogador insatisfeito. Como ainda precisa de um atacante para o grupo de jogadores que vai disputar as competições nesta temporada, o técnico Caio Junior pode voltar a observar os outros jogadores que o time mineiro tem à disposição. Novidade no treino Os reforços Martinez (volante) e Leandro (lateral-esquerdo) fizeram exames médicos nesta manhã em uma clínica na capital paulista e devem ser apresentados oficialmente aos jornalistas nesta terça-feira na Academia de Futebol. Leandro, inclusive, já foi para o campo treinar com os novos companheiros nesta tarde.