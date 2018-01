Palmeiras desiste de contratar Dininho O Palmeiras desistiu da contratação do zagueiro Dininho, do São Caetano. A transferência esbarrou no preço do passe do jogador: R$ 2 milhões. A diretoria palmeirense queria contratá-lo por empréstimo. Agora, o técnico Jair Picerni deve indicar outro nome para a posição.