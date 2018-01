Palmeiras desiste de contratar Gamarra O Palmeiras desistiu da contratação do zagueiro Gamarra. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela diretoria, por meio do assessor de imprensa Primo Ribeiro. Segundo a versão oficial, o diretor de futebol Salvador Hugo Palaia não se mostrou disposto a entrar num leilão em dólares para ter o zagueiro paraguaio que está deixando a Inter de Milão. Na conversa com Gilmar Veloz, procurador do zagueiro, os dirigentes do Palmeiras ficaram sabendo que Gamarra tem proposta em dólares do futebol árabe. Ele até daria preferência ao Palmeiras, desde que o clube cobrisse a oferta feita pelos árabes. O Palmeiras estava atrás de Gamarra desde o começo do ano, quando Affonso Della Monica assumiu a presidência do clube. O dirigente chegou até a viajar para a Itália, onde manteve os primeiros contatos. Depois, diante da pedida alta do jogador (R$ 400 mil de salário), desistiu do negócio. Como a defesa palmeirense continuou falhando, o nome de Gamarra voltou a ser comentado. As negociações com o procurador do zagueiro foram retomadas há duas semanas e a estratégia era esperar pela despedida do jogador da Inter de Milão. O Palmeiras acreditava que Gamarra estaria disposto a reduzir suas pretensões salariais para R$ 120 mil. Mas a decepção veio no contato com Gilmar Veloz. Além de dizer que ele não aceitaria esse valor, o procurador do atleta mostrou uma proposta em dólares do futebol árabe. Foi o bastante para que o Palmeiras desistisse do negócio.