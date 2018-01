Palmeiras desiste de Pernambucano Um dos sonhos do Palmeiras para a disputa do Mundial Interclubes da Fifa está descartado. O meia Juninho Pernambucano, ex-Vasco, está na Espanha negociando sua transferência. Hoje o procurador do jogador, Luizinho, ex-jogador do Vasco, viajou à Europa para negociar com Atlético de Madri e Zaragoza, dois candidatos a contar com o jogador. O principal motivo pelo qual Juninho não defenderá o Palmeiras, no entanto, é o alto salário que gostaria de receber. O meia comunicou ao Palmeiras que não vestiria a camisa alviverde por menos de US$ 100 mil mensais, quantia descartada pelo presidente Mustafá Contursi. No clube há um movimento pela reintegração ao elenco de Argel. Caso o Palmeiras não consiga contratar reforços, o zagueiro poderá ser inscrito na Libertadores da América.