Palmeiras deve acertar empréstimo de Mouche com clube mexicano

O atacante argentino Pablo Mouche, do Palmeiras, deve acertar nos próximos dias sua ida por empréstimo de um ano para o Atlas, do México. O jogador de 28 anos foi pouco utilizado na última temporada e já manifestou o interesse de conseguir atuar com mais regularidade ao longo de 2016.

O argentino passou sete meses em recuperação de uma cirurgia no joelho direito e recebeu poucas chances do técnico Marcelo Oliveira. Mouche chegou ao Palmeiras no ano passado, quando deixou o Kayserispor, da Turquia, e tem contrato válido até 2019 com o Alviverde.

Nesta janela de transferências o Palmeiras trouxe reforços que atuam no mesmo setor do argentino, como Erik, do Goiás. No começo deste mês, Mouche disse em entrevista para a Rádio Globo que desejava procurar outra equipe. "Quero ir para um lugar que tenha um técnico que confia em mim como jogador, um lugar em que posso chegar ao meu nível", comentou na ocasião.