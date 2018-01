Palmeiras deve anunciar Jair Picerni Mustafá Contursi anuncia neste domingo o novo técnico do Palmeiras. Jair Picerni é o candidato mais forte a herdar o time rebaixado à Segunda Divisão. Emerson Leão, em negociações com o Santos, está fora do páreo. Contursi prometeu aos conselheiros do clube que o treinador será apresentado antes do Natal. No dia 6 de janeiro, o dirigente tenta a reeleição contra Luiz Gonzaga Belluzzo, candidato da oposição. Acostumado a trabalhar com orçamento baixo e jogadores baratos, além de conhecer bem a Segunda Divisão, Jair Picerni ganhou a preferência de Mustafá Contursi. O técnico terá de aproveitar alguns jogadores do time júnior, campeão paulista, e velhos conhecidos como Magrão e Claudecir, de volta ao Parque Antártica. Picerni tem contrato com o Guarani mas sem multa rescisória. O novo treinador dificilmente poderá contar com Arce. O lateral-direito paraguaio acertou a sua transferência para o Gamba Osaka, do Japão. Sebastião Lapola, diretor de Futebol do Palmeiras, revelou neste sábado que não chegou nenhuma proposta oficial por Arce, que é dono dos seus direitos federativos e tem contrato até dezembro de 2003 no Parque Antártica. Mas se o clube japonês pagar a multa contratual, o paraguaio vai embora. A eventual saída de Arce abre espaço para o jovem Pedro, do time de juniores. Contursi deve anunciar a contratação de pelo menos quatro jogadores depois das eleições do dia 6 de janeiro.