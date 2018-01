Palmeiras deve dispensar Castro A diretoria do Palmeiras pode dispensar o recém-contratado atacante colombiano Carlos Castro. Segundo Milton del Carlo, responsável pelo setor de registros do clube, o visto para que o atleta possa trabalhar no Brasil ainda não foi expedido. ?Esse é um trâmite burocrático que demora de 10 a 15 dias para ser concluído. No entanto, como houve mudança de governo, acredito que esse prazo possa até aumentar. Demos entrada na documentação junto ao Ministério da Justiça há uma semana, mas não estou autorizado a comentar se o jogador será ou não aproveitado. Essa obrigação cabe ao diretor de Futebol, função que hoje não está sendo exercida por ninguém dentro do Palmeiras." Sebastião Lapola, que respondia pelo cargo até a semana passada, deve ser demitido tão logo retorne das férias, no início de março. No entanto, mesmo longe do Parque Antártica, admitiu que o atleta corre o risco de não estrear. Manolo Lizana, empresário de Castro, tem um escritório de eventos em Campinas. Além de intermediar negociações envolvendo jogadores de futebol, agenda shows de artistas brasileiros em cidades colombianas. Nesta quinta-feira, reiterou que a documentação do atacante foi entregue em Brasília e espera que a situação esteja resolvida até a próxima segunda-feira. ?É normal o visto de trabalho demorar algum tempo para sair. O próprio Muñoz (atacante do Palmeiras) demorou um bom tempo até obter o documento." A contratação de Castro sempre esteve cercada de mistério. O jogador foi oferecido a Jair Picerni por Milton Moreira, empresário que circula por vários países da América Latina. Fred Smânia, auxiliar do treinador, já conhecia o colombiano e passou informações positivas a Lapola. Sem opções, Picerni chegou até a cogitar a utilização do atacante nos próximos jogos do Palmeiras. O empresário do colombiano, Manolo Lizana, afasta qualquer possibilidade de o atleta, de 32 anos, deixar o clube.