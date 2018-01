Palmeiras deve mesmo perder Alex O meia Alex não deve mais continuar no Palmeiras. O diretor de Futebol do clube Paulista, Sebastião Lapola, admitiu neste domingo que a renovação do empréstimo do jogador com o Parma, da Itália, dificilmente será feito. Assim, ao retornar da Colômbia, onde participa da Copa América, com a seleção, o destino de Alex dificilmente será o Parque Antártica. "O Parma (dono do passa do passe do atleta) está pedindo muito para que o jogador continue no Palmeiras. Não há condição para ficar com Alex", disse Lapola ao ressaltar ainda que o clube italiano prefere que o jogador atue em um outro clube da Europa.. O dirigente explicou que o Palmeiras preparou uma lista com os nomes dos jogadores que deverão ser inscritos nesta segunda-feira na Copa Mercosul, sem a presença de Alex. "É uma pena, porque o atleta já havia manifestado o interesse de continuar no Palmeiras." Lapola afirmou que o clube está pensando em contratar um jogador para o lugar de Alex. Mas para a estréia na Mercosul, contra o Universidad de Chile, quarta-feira, em Santiago, o time deverá o mesmo que começou a partida no amistoso contra o Londrina, sábado, no Parque Antártica. O Palmeiras venceu por 3 a 1. Os recém-contratados, o atacante Donizete, e o lateral-esquerdo Misso, foram as atrações do time paulista. Os gols do Palmeiras foram marcados por Leonardo (dois) e Flávio. Nen fez o gol do time paranaense. A diretoria do Palmeiras realiza nesta segunda à noite um banquete no salão nobre do clube, em comemoração aos 50 anos da conquista da Copa Rio Internacional realizada em São Paulo e Rio em junho e julho de 1951.