Palmeiras deve montar um colegiado Com a saída praticamente confirmada de Sebastião Lapola do comando do futebol do Palmeiras, uma junta de dirigentes deverá ocupar o cargo. A definição dos nomes que irão formá-la deverá ocorrer nos próximos dias, mas Mario Gianini e Alberto Strufaldi são os preferidos do presidente Mustafá Contursi. Para tratar do assunto, uma reunião foi marcada para esta quinta-feira no Parque Antártica. Segundo um conselheiro ligado a Mustafá, a nomeação do ?colegiado? terá como principal função evitar que as cobranças recaiam apenas sobre uma pessoa (Mustafá), caso os resultados não sejam os esperados. Mario Gianini é corretor de seguros e foi responsável pela implantação do Departamento de Informática no Parque Antártica. Trabalhou ao lado de Vanderlei Luxemburgo na última passagem do treinador pelo Palmeiras, criando programas de computador utilizados no dia-a-dia do time de futebol. Por ser independente financeiramente, teria tempo para se dedicar ao clube. Alberto Strufaldi, por sua vez, trabalhou para a consolidação da parceria entre Palmeiras e Parmalat no início da década de 90. Engenheiro, é tido como um homem equilibrado. "Existe uma lista muito grande de nomes que poderão ocupar o cargo. Mas até o momento não há nada de oficial. Recebi vários telefonemas de amigos me parabenizando, mas não estou sabendo de nada. Além disso, o Lapola ainda não saiu do Palmeiras. Está de férias até o final do mês e, até onde sei, é o diretor de futebol do clube", esquivou-se Mario Gianini. Nos bastidores do clube, comenta-se que a demissão de Lapola teria sido decidida na semana passada, durante reunião do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização). Pressionado pelos cardeais do clube, Mustafá abriu mão do diretor que contratou no fim de 1995 e que ultimamente estava servindo mais como seu ?garoto de recados?. Mas o presidente também estava cansado da apatia de Lapola. No fim do ano passado, o diretor chegou a ser proibido de falar em nome do clube. Outra função do colegiado será fazer um balanço das categorias de base do clube. Mais de 200 jogadores, entre juniores, juvenis e infantis, recebem salário ou ajuda de custo. Desses, boa parte não aparece na Academia de Futebol há muitos meses. Muitos conselheiros acusam Márcio Araújo, responsável pelas divisões de base, de ter ganho dinheiro para avalizar várias negociações. O técnico dos juniores, Karmino Colombini, caiu em desgraça com Mustafá durante a Copa São Paulo. Segundo um atleta do Palmeiras-B, o presidente teria exigido o retorno do atacante Vágner a São Paulo tão logo ficou sabendo do envolvimento do jogador com uma mulher na concentração. Colombini tentou argumentar e se queimou. Pode assumir os juniores do São Paulo a qualquer momento. A definição da empresa que irá fornecer o material esportivo do clube também é tratada como prioridade. A Rhumell deixou de fornecer camisas, calções e meias no fim do ano passado. A situação chegou a um ponto crítico na terça-feira, quando a delegação viajou para enfrentar o Operário, em Cuiabá, totalmente à paisana. Dentro de campo, o técnico Jair Picerni já dá sinais de desânimo. Ele admitiu que a equipe corre risco de não se classificar para as quartas-de-final do Campeonato Paulista: "Após a derrota para a Barbarense, voltamos à estaca zero".