Palmeiras deve negociar 2 atacantes Na chegada da delegação, na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, a diretoria do Palmeiras admitiu que está negociando dois atacantes do elenco: Alex Afonso e Warley. Eles interessam ao Fortaleza, que disputa o Campeonato Brasileiro - e Warley também tem chance de ir para o Bahia, na Série B. O técnico Leão tem vários atacantes à sua disposição. Com a saída desses dois, o elenco ainda dispõe de Washington, Gioino, Marcinho, Ricardinho e o colombiano Muñoz, que está voltando de contusão. Também no desembarque palmeirense, após o empate com o Flamengo, na noite anterior, a diretoria deu uma boa notícia para a torcida. Ao contrário do que foi divulgado após a partida no Rio, o lateral-direito Baiano não está suspenso e poderá enfrentar o Atlético-PR, domingo, no Pacaembu - o clube jogará com portões fechados, fora do Palestra Itália, para cumprir punição do STJD. Assim, o único desfalque do Palmeiras será mesmo o meia Pedrinho, também suspenso. E seu substituto deve ser o atacante Washington.