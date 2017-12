Palmeiras deve perder Magrão em 2005 Com a derrota para o Guarani, sábado, o Palmeiras ficou longe da disputa pelo título brasileiro. E agora ainda corre o risco de perder seu maior ídolo, Magrão. O volante pode deixar o Palmeiras no final do ano. Ele tem três propostas da Europa: uma da Espanha, uma da Alemanha e outra da França. Especula-se que o time espanhol seja o Atlético de Madrid e o alemão, o Werder Bremen. A amigos, Magrão já disse que deve aceitar uma delas. E a diretoria palmeirense não deverá se opor à sua saída. Principalmente se Mustafá Contursi for reeleito para mais um mandato nas próximas eleições, que devem ocorrer no final de dezembro ou no início de janeiro. Favoritíssimo para vencer novamente nas urnas, Mustafá deverá liberar Magrão por ser extremamente rancoroso. O presidente não se esquece que Magrão era um dos 11 palmeirenses presentes numa reunião do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, realizada no último dia 8. Era para ser uma reunião de rotina, na qual jogadores das principais equipes paulistas discutiriam reivindicações para a categoria, como seguro de vida obrigatório e férias de 30 dias. Mas como a maioria dos 19 jogadores era do Palmeiras, Mustafá viu na reunião um ato de rebelião e ingratidão dos atletas. "Dá a impressão que o Palmeiras não cumpre com suas obrigações", disse Mustafá. O presidente prometeu represálias. Demitiu o atacante Renaldo e disse que mandaria mais gente embora. Mas Magrão não esquentou a cabeça. Sabia que tinha três boas propostas para analisar e optar por uma delas. Já que Mustafá não lhe quer, o volante vai jogar em outro lugar. Seu contrato com o Palmeiras vai até 2007, mas sua identificação com o clube vem de longe. Jogador de garra, Magrão é o grande ídolo da torcida. Por consideração e respeito a ela e ao clube, não aceitou uma proposta do rival São Paulo no início do ano. E, em 2003, já havia recusado uma oferta da Udinese, da Itália, pois se recusava a deixar o Palmeiras na Segunda Divisão do Brasileirão. Aos 26 anos e com duas convocações para a Seleção Brasileira no currículo, Magrão partiria para a Europa em busca da tão sonhada independência financeira. Mesmo em entrevistas coletivas, ele nunca escondeu o desejo de, um dia, atuar no futebol europeu. Além do respeito ao Palmeiras, Magrão confidenciou a amigos que também só não foi para a Europa antes porque seus filhos, Matheus e Pedro, eram muito jovens. Agora, mais crescidos, os garotos poderiam estudar e aprender uma nova cultura na Europa. A provável saída de Magrão deve deixar um buraco no Palmeiras. Sábado, o volante, suspenso, não jogou e o time perdeu para o vice-lanterna Guarani por 2 a 0, em pleno Parque Antártica. Sem o aguerrido volante em campo, a equipe alviverde fica sem seu principal ponto de referência. "O Magrão fez muita falta, não só pela sua qualidade técnica, mas também pela sua liderança", disse o técnico Estevam Soares. A falta que Magrão faz ao time fica evidente nas estatísticas. Em 12 jogos sem Magrão no ano, o Palmeiras venceu apenas três vezes. "E não é só pela liderança que o Magrão faz falta. Não temos ninguém que faça a função que ele faz, ocupando o lado direito do meio-de-campo, marcando e armando com eficiência", emendou Estevam. "O Magrão faz falta a qualquer equipe, é claro. Mas eu até evito ficar falando muito disso para não transparecer um certo desrespeito com aquele que o substituiu", disse o meia Pedrinho, um dos principais amigos de Magrão no elenco. "Ele é a referência de todos nós", emendou o volante Corrêa, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Guarani e desfalca o time domingo, contra o Flamengo, também no Parque Antártica. Para alívio de Estevam e dos demais jogadores, Magrão volta ao time nesse jogo contra o Flamengo. Ele tentará devolver o gás à equipe que chegou a sonhar com o título brasileiro, mas que praticamente desistiu após a derrota para o Guarani. Tudo isso já num provável clima de despedida.