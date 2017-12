Palmeiras deve perder Vágner quarta-feira A semana palmeirense poderia ser de tranqüilidade não fosse a iminente transferência do atacante Vágner Love para a Rússia. Os dirigentes do CSKA devem vir ao Brasil esta semana, provavelmente quarta-feira, para acertar os últimos detalhes do negócio e providenciar os exames médicos do atacante. Assim, o técnico Estevam Soares terá trabalho extra. Além de utilizar os 15 dias de intervalo no Campeonato Brasileiro para fazer pequenas alterações no time que assumiu semana passada, terá de preparar uma alternativa para a ausência de Love. O atacante é atualmente o artilheiro da equipe, com 5 gols. A tarefa não vai ser fácil. O jogador em melhores condições de assumir um lugar no ataque palmeirense, por sua experiência, é Jardel, mas o atleta ainda não resolveu suas pendências com o Ancona e também ainda não está fisicamente pronto para atuar. As outras opções são o recém-contratado Kahê e a prata-da-casa Júlio César, ambos jovens em busca de ascensão. Nesta segunda-feira o Palmeiras deverá fazer um jogo-treino contra o time B do clube. O treinador deverá aproveitar a oportunidade para fazer os primeiros testes com os reservas Thiago Gentil, Diego Souza e o zaguiero Gabriel.