Palmeiras deve regularizar contrato com Maurício Ramos

O novo contrato do zagueiro Maurício Ramos com o Palmeiras deve finalmente ser regularizado nesta semana. Cerca de vinte dias após o clube adquirir 50% dos direitos do jogador, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registrou nesta segunda-feira a rescisão do antigo contrato no Boletim Informativo Diário (BID).

Agora, o novo vínculo de Maurício Ramos com o Palmeiras pode finalmente ser oficializado - o contrato terá vigência até 2014.

O zagueiro chegou ao Palmeiras no início do ano, emprestado pelo Iraty. Na janela de transferência de agosto, ele recebeu uma proposta do Standard Liége, da Bélgica, obrigando o clube paulista a comprar 50% de seus direitos.

Afastado há cerca de duas semanas com uma lesão muscular na coxa, Mauricio Ramos está praticamente recuperado e deve voltar na partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Mineirão.